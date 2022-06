La Fête à Léo : Capian, découverte d’une commune de l’Entre-deux-Mers bordelais Capian, 18 juin 2022, Capian.

La Fête à Léo : Capian, découverte d'une commune de l'Entre-deux-Mers bordelais

2022-06-18

Capian 33550 Capian

EUR 0 0 Au programme de cette journée : accueil-café le matin au Grand Foyer de Capian (en face de l’église), randonnée / visite guidée en suivant dans la commune pour découvrir son patrimoine, exposition (télégraphe Chappe, Léo Drouyn, photographies d’Y. Carlier), et final en musique (flûte et harpe dans l’église, avec Aurore Rivals et Lucie Marical). Cet événement est organisé dans le cadre de la Fête à Léo édition 2022.

+33 6 14 70 70 26

Les Amis de Léo Drouyn

Grand Foyer de Capian 1 Route de Langoiran Capian

