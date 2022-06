La Fête à Léo à Pellegrue Pellegrue, 17 septembre 2022, Pellegrue.

La Fête à Léo à Pellegrue Pellegrue

2022-09-17 – 2022-09-17

Pellegrue 33790

La Fête à Léo à Pellegrue.

Accueil café sous la halle de Pellegrue à partir de 14h30.

Randonnée contée vers Lugagnac.

17h environ : table-ronde sur la halle de Pellegrue et son histoire.

18h30, sous la halle, « Calise chante Mélina ». Récital de la chanteuse Calise dédié à Mélina Mercouri, artiste et femme engagée.

19h30 : Possibilité de restauration en écoutant le conteur Daniel Chavaroche.

21h : à partir du lavoir, déambulation nocturne dans la bastide avec torches et lumignons, feu d’artifice final.

La Fête à Léo à Pellegrue.

Accueil café sous la halle de Pellegrue à partir de 14h30.

Randonnée contée vers Lugagnac.

17h environ : table-ronde sur la halle de Pellegrue et son histoire.

18h30, sous la halle, « Calise chante Mélina ». Récital de la chanteuse Calise dédié à Mélina Mercouri, artiste et femme engagée.

19h30 : Possibilité de restauration en écoutant le conteur Daniel Chavaroche.

21h : à partir du lavoir, déambulation nocturne dans la bastide avec torches et lumignons, feu d’artifice final.

+33 5 57 24 14 94

La Fête à Léo à Pellegrue.

Accueil café sous la halle de Pellegrue à partir de 14h30.

Randonnée contée vers Lugagnac.

17h environ : table-ronde sur la halle de Pellegrue et son histoire.

18h30, sous la halle, « Calise chante Mélina ». Récital de la chanteuse Calise dédié à Mélina Mercouri, artiste et femme engagée.

19h30 : Possibilité de restauration en écoutant le conteur Daniel Chavaroche.

21h : à partir du lavoir, déambulation nocturne dans la bastide avec torches et lumignons, feu d’artifice final.

Mairie de Pellegrue

Pellegrue

dernière mise à jour : 2022-06-02 par