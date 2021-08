Pomarez Pomarez Landes, Pomarez La fête à la Mecque Pomarez Pomarez Catégories d’évènement: Landes

La fête à la Mecque 2021-08-15

Pomarez Landes Pomarez EUR 10h30 : messe en musique suivie du concert de l’harmonie de Pomarez

12h : Estanquet de l’ovalie avec repas chalossais

