La Fête à Josette Givry, 14 mai 2022, Givry.

Salle des Fêtes 14 route de Cluny Givry

2022-05-14 – 2022-05-15

Givry Saône-et-Loire Givry

Spectacles pour toute la famille, concerts, randonnées pédestres (6, 12 ou 21 km), défi dénivelé de trail (boucle 4 km, 160D+, en 3, 6 ou 12 heures), essai de fauteuils, tours en voitures anciennes, jeux, repas de Chez Jules (sur réservation) et bien d’autres surprises vous attendent le week-end du 14-15 mai à Givry!

Venez vous amuser avec nous, pour la bonne cause ! Tous les bénéfices du week-end permettront à Spirit of Josette de continuer son aventure et de construire davantage de fauteuils.

ASSOCIATION SPIRIT OF JOSETTE : Rendre accessible des fauteuils roulants « récréatifs » au plus grand nombre de personnes à mobilité réduite, tel est l’objectif de Spirit of Josette.

En Saône-et-Loire (où est basée l’association) ou partout ailleurs, particuliers, associations ou structures spécialisées, venez profiter de nos Josettes et partager avec nous une formidable aventure humaine.

christophe.roulliaud@gmail.com http://www.spiritorfjosette.fr/

Salle des Fêtes 14 route de Cluny Givry

