La Fête à Fanfoué Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Savoie

La Fête à Fanfoué Les Allues, 6 août 2022, Les Allues. La Fête à Fanfoué Meribel – Les Allues Les Allues Centre Les Allues

2022-08-06 10:00:00 – 2022-08-06 17:00:00 Meribel – Les Allues Les Allues Centre

Les Allues Savoie La fête traditionnelle de la Vallée des Allues organisée par ses associations auront à cœur de fêter la 52ième année de cette fête emblématique. Le samedi : soupe bûcheronne, bal et feu d’artifice. Le dimanche: exposants d’artisanat et défilé de chars. info@meribel.net +33 4 79 08 60 01 https://montagne-ete.meribel.net/animation-evenements-ete/agenda-des-evenements/fete-a-fanfoue/ Meribel – Les Allues Les Allues Centre Les Allues

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Les Allues, Savoie Autres Lieu Les Allues Adresse Meribel - Les Allues Les Allues Centre Ville Les Allues lieuville Meribel - Les Allues Les Allues Centre Les Allues Departement Savoie

Les Allues Les Allues Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-allues/

La Fête à Fanfoué Les Allues 2022-08-06 was last modified: by La Fête à Fanfoué Les Allues Les Allues 6 août 2022 Les Allues Savoie

Les Allues Savoie