La fête à Caumont Caumont, 9 juillet 2022, Caumont.

Etang de Caumont Caumont Gironde

2022-07-09 19:00:00 – 2022-07-09 00:00:00

Traditionnelle fête de Caumont. Venez partager un bon repas au marché gourmand samedi 9 juillet dès 19h dans le sous bois de l'étang, ambiance assurée et feux d'artifices en fin de soirée vers 23h30. En résumé repas, stands de producteurs, buvettes, musique et surtout bonne humeur.

+33 6 43 12 34 89

comité des fêtes de Caumont

