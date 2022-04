La fête à Bricabracs Bricabracs espaces éducatifs Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bricabracs espaces éducatifs, le samedi 9 avril à 12:00

Journée festive de soutien aux l’espaces éducatifs Bricabracs. Ateliers, buvette, jeux, concert, spectacle, projection… 12h concert “Afrimaye” 15h : projection du film “L’arbre aux mille feux” de Lucie Thierry sur les Bricabracs Renseignements : 06.51.10.79.26 ♫♫♫ Bricabracs espaces éducatifs 68 chemin des Baumillons, 13015 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2022-04-09T12:00:00 2022-04-09T18:00:00

