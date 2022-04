La Festo Vierginenco Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saintes-Maries-de-la-Mer

La Festo Vierginenco Saintes-Maries-de-la-Mer, 31 juillet 2022, Saintes-Maries-de-la-Mer. La Festo Vierginenco Saintes-Maries-de-la-Mer

2022-07-31 – 2022-07-31

Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône Programme à venir Li Festo Vierginenco, c’est l’occasion pour les jeunes filles de 15 ans de porter pour la première fois le costume d’arlésienne adulte et son ruban. Programme à venir Saintes-Maries-de-la-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saintes-Maries-de-la-Mer Autres Lieu Saintes-Maries-de-la-Mer Adresse Ville Saintes-Maries-de-la-Mer lieuville Saintes-Maries-de-la-Mer Departement Bouches-du-Rhône

La Festo Vierginenco Saintes-Maries-de-la-Mer 2022-07-31 was last modified: by La Festo Vierginenco Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer 31 juillet 2022 Bouches-du-Rhône Saintes-Maries-de-la-Mer

Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône