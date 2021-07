Paris Petit Bain Paris LA FESSEE MUSICALE x CLUB ROQUETTE Petit Bain Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le samedi 31 juillet 2021

En partenariat avec Technopol et La Villette. LA FESSEE MUSICALE Collectif house & disco composé de 5 DJs mixant sur vinyles, La Fessée Musicale organise des évènements fess(tifs) sur Paris principalement dans les clubs de la capitale. Souvent accompagnée, La Fessée musicale n’hésite pas à inviter des guests à l’image de leur musique : fessue. Le collectif a été crée depuis maintenant plus de 4 ans et il n’a pu s’empêcher d’enjailler/marabouter/titiller sa communauté de fesseurs avec énergie, délicatesse et bienveillance. CLUB ROQUETTE Derrière Club Roquette se cachent Victor, Antoine et Minh-Duc, trois amis fans de grooves provenant des 4 coins du monde et de tout temps. Vous les découvrirez derrière les platines pour vous faire déhancher sur leurs dernières trouvailles ! Concerts -> Électronique Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

