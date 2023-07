La Fesse Nationale Le Point Ephémère Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris La Fesse Nationale Le Point Ephémère Paris, 13 juillet 2023, Paris. Le jeudi 13 juillet 2023

de 20h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

Tout est dans le titre : cette année, plutôt que de commémorer la prise de la Bastille et la Fédération, on a décidé de fêter la Fesse sous toutes ses formes Pour cette grande journée / soirée, vous pourrez donc bien évidemment danser et onduler des hanches, mais aussi jouer à notre grand Tombola, notre Cul-Iz ou encore notre Blindtest ; avec de nombreux lots à gagner ! L’ensemble de la prog a été réfléchie sous le prisme des demi-lunes, et vous pouvez la découvrir ci-dessous TERRASSE EXPO 20h – 21h : Cours de dancehall en extérieur, avec Sisia 21h – 23h : DJ Set Misan Tropical SALLE EXPOSITION 21h – 22h : Cul-iz par Le Cul Nu 22h – 23h : Booty Blindtest 23h – 23h20 : Annonce gagnants Tomboula 23h20 – 2h : Salle Expo – Dj set La Fessée Musicale SALLE CONCERT 23h – 03h : DJ set La Fesste + Stands (TBA) Illustration : Marie Casaÿs Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)

Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)

Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.facebook.com/events/278198311285923

