Le samedi 2 octobre 2021

de 18h à 1h

gratuit

SORTIR avec les arts de la rue – Installation / Performances / Théâtre / Musique / Arts de la rue Rue(s) libre(s) est un manifeste en mouvement. Une déclaration d’amour à la rue, aux passant·e·s, à nos libertés d’occupation de l’espace public. « Nuit Blanche » est un espace-temps dédié à l’imprévu. Justement, c’est l’essence de notre métier : la magie qui inonde le réel, le merveilleux qui sort du pavé. Notre secteur a ce petit supplément d’âme qui le rend unique, si spécial au regard des gens. Nous construisons pour et avec la ville, pour et avec celles et ceux qui l’habitent. Nous sommes d’utilité publique, nous prenons place durant la Nuit Blanche pour mettre en lumière notre savoir-faire. Nous vous donnons rendez-vous lors d’un parcours à travers les 19ème et 20ème arrondissements de Paris où différentes pratiques artistiques liées aux arts de la rue seront données à voir. Une proposition en cinq actes qui montre des formats différents de l’occupation de l’espace, alors prêt·e·s à S.O.R.T.I.R ? (pour voir comment se rendre aux autres étapes du parcours, consulter les autres pages de l’événement dans les 19ème et 20ème arrondissements SORTIR avec les arts de la rue). 1. 18h – 19h, Esplanade Rosa Parks / Sortir de terre 2. 19h30 – 20h30, Square Serge Reggiani / Sortir du bois 3. 21h – 22h, Place des Fêtes / Sortir des sentiers battus 4. 22h30 – 23h, Mairie du 20ème arrondissement / Sortir 5. 23h – 01h, Square Edouard Vaillant / Sortir de l’ordinaire Avec le soutien de : la DRAC Île-de-France, le Conseil Régional d’Île-de-France, la Ville de Paris, la Mairie du 19ème arrondissement, la Mairie du 20ème arrondissement. Commissariat de : Julie Métairie Nuit Blanche -> Nuit Blanche Square Edouard Vaillant 48 avenue Gambetta Paris 75020

