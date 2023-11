Marché de Noël La Ferté-Vidame, 17 décembre 2023, La Ferté-Vidame.

La Ferté-Vidame,Eure-et-Loir

C’est dans le village de Noël que vous êtes invités à découvrir de nombreux stands artisanaux, des animations pour les petits et les grands. Le père Noël sera présent et des balades en calèche vous seront proposées. Vin chaud sur place..

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



In the Christmas village, you’re invited to discover a host of craft stalls and entertainment for young and old alike. Santa Claus will be present, and horse-drawn carriage rides will be available. Mulled wine on site.

En el pueblo navideño, le invitamos a descubrir un sinfín de puestos de artesanía y entretenimiento para grandes y pequeños. Papá Noel estará presente y habrá paseos en coche de caballos. También habrá vino caliente.

Im Weihnachtsdorf sind Sie eingeladen, zahlreiche Stände mit Kunsthandwerk und Animationen für Groß und Klein zu entdecken. Der Weihnachtsmann wird anwesend sein und es werden Ihnen Kutschfahrten angeboten. Glühwein vor Ort.

