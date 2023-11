« Les contes de la Téranga » – contes et musique de l’Afrique de l’Ouest La Ferté-Vidame, 1 décembre 2023, La Ferté-Vidame.

La Ferté-Vidame,Eure-et-Loir

Entre philosophie, humour et dérision, Souleymane nous fait revivre toute la magie de la tradition orale africaine, en accompagnant chaque conte de mélodies, de chants et de rythmes d’Afrique. A partir de 7 ans.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 21:30:00. EUR.

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Between philosophy, humor and derision, Souleymane brings to life the magic of the African oral tradition, accompanying each tale with African melodies, songs and rhythms. Ages 7 and up

Entre la filosofía, el humor y la burla, Souleymane revive toda la magia de la tradición oral africana, acompañando cada cuento con melodías, canciones y ritmos africanos. A partir de 7 años

Zwischen Philosophie, Humor und Spott lässt Souleymane den ganzen Zauber der mündlichen afrikanischen Tradition wieder aufleben, indem er jedes Märchen mit Melodien, Gesängen und Rhythmen aus Afrika untermalt. Ab 7 Jahren

