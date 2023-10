Bourse multicollection La Ferté-Vidame, 25 novembre 2023, La Ferté-Vidame.

La Ferté-Vidame,Eure-et-Loir

Pour les collectionneurs amoureux ou pour juste flâner parmi les diverses collections proposées, c’est l’endroit idéal. Venez échanger avec les exposants, belle journées en perspective..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 18:00:00. 5 EUR.

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Whether you’re a collector in love, or just want to browse through the various collections on offer, this is the place to be. Come and talk to the exhibitors – it’s sure to be a great day out.

Es el lugar ideal para coleccionistas, o simplemente para echar un vistazo a las diversas colecciones que se ofrecen. Venga a hablar con los expositores, seguro que pasará un día estupendo.

Für verliebte Sammler oder einfach nur, um durch die verschiedenen angebotenen Kollektionen zu schlendern, ist dies der ideale Ort. Kommen Sie und tauschen Sie sich mit den Ausstellern aus, schöne Tage in Aussicht.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT DU PERCHE