Les marchands de bonheur – comédie musicale La Ferté-Vidame, 20 octobre 2023, La Ferté-Vidame.

La Ferté-Vidame,Eure-et-Loir

Les saltimbanques de la joie vous présentent leur nouvelle comédie musicales » Les marchands de bonheur ». Réservation à l’Office de Tourisme des forêts du Perche..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . 15 EUR.

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Les saltimbanques de la joie present their new musical comedy « Les marchands de bonheur ». Reservations at the Office de Tourisme des forêts du Perche.

Les saltimbanques de la joie presentan su nueva comedia musical « Les marchands de bonheur ». Reserva en la Office de Tourisme des forêts du Perche.

Die Saltimbanques de la joie präsentieren Ihnen ihr neues Musical « Les marchands de bonheur ». Reservierung beim Office de Tourisme des forêts du Perche.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT DU PERCHE