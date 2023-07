Apéritif Jazz La Ferté-Vidame, 12 août 2023, La Ferté-Vidame.

La Ferté-Vidame,Eure-et-Loir

Le quintet Eric Luter big five présente dès 19h dans le parc du domaine de la ferté vidame une soirée New Orléans avec boisson et assiette gourmande. Sur réservation..

2023-08-12 fin : 2023-08-12 . 15 EUR.

The Eric Luter big five quintet presents a New Orleans evening in the park of the Domaine de la Ferté-Vidame, starting at 7pm, with drinks and a gourmet plate. Reservations required.

El quinteto Eric Luter big five presenta una velada de Nueva Orleans con bebidas y un plato gourmet a partir de las 19.00 horas en los terrenos del Domaine de la Ferté Vidame. Es necesario reservar.

Das Quintett Eric Luter big five präsentiert ab 19 Uhr im Park der Domaine de la ferté vidame einen New-Orleans-Abend mit Getränken und Feinschmeckerteller. Mit Reservierung.

