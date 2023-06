Finales du tournoi interne / barbecue et ses grillades La Ferté-Vidame, 18 juin 2023, La Ferté-Vidame.

La Ferté-Vidame,Eure-et-Loir

A partir de 14h30, venez assister aux finales du tournoi interne. Barbecue et ses grillades le midi sur réservation..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 . .

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



From 2.30pm, come and watch the finals of the internal tournament. Barbecue and grilled meats for lunch (reservation required).

A partir de las 14.30 h, venga a ver las finales del torneo interno. Barbacoa y carnes a la brasa disponibles a la hora de comer (previa reserva).

Ab 14:30 Uhr können Sie die Finalspiele des internen Turniers verfolgen. Barbecue und seine gegrillten Speisen am Mittag auf Reservierung.

