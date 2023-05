Paëlla Route de la Lande, 20 mai 2023, La Ferté-Vidame.

Au choix midi ou soir, venez déguster la paëlla des Abrias. Sur réservation..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 . 19 EUR.

Route de la Lande

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



For lunch or dinner, come and taste the paella of Abrias. On reservation.

Para comer o cenar, ven a degustar la paella de las Abrias. Previa reserva.

Wahlweise mittags oder abends: Probieren Sie die Paëlla des Abrias. Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-05-01 par OT DU PERCHE