L’EQUIPAGE SACRIFIE Ouvrage de la ferté, 26 mai 2022 22:00, La Ferté-sur-Chiers. 26 – 28 mai Sur place 10€ – réservations : 03 24 52 97 47 03 24 52 97 47 Spectacle Spectacle historique son et lumière avec comédiens à l’Ouvrage de la ferté.

Replonger dans l’univers du bloc N°2 de la casemate du site de Villy le 19 mai 1940 lors de son assaut par les allemands. Un moment fort en émotion autour d’une projection monumentale et de comédiens. Ouvrage de la ferté RD 52 – 08370 – LA FERTE-SUR-CHIERS 08370 La Ferté-sur-Chiers Ardennes jeudi 26 mai – 22h00 à 23h00

vendredi 27 mai – 00h00 à 00h30

vendredi 27 mai – 22h00 à 23h00

samedi 28 mai – 22h00 à 23h00

