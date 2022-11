Cadeaux Solidaires 3ème édition La Ferté-St-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Cadeaux Solidaires 3ème édition La Ferté-St-Aubin, 5 décembre 2022, La ferte-saint-aubin. Cadeaux Solidaires 3ème édition 5 – 31 décembre La Ferté-St-Aubin Les Cadeaux Solidaires sont de retours pour une 3ème édition ! Déposez vos colis du 05 au 31 Décembre 2022 ! La Ferté-St-Aubin 5 Rue Aristide Briand, La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin À l’occasion des « Cadeaux Solidaires 3ème édition », perpétuez les valeurs et la magie de Noël en déposant votre colis composé d’1 produit d’hygiène, d’1 loisir, d’1 truc bon, d’1 petit mot et d’1 truc chaud en faveur des personnes défavorisées ! Vous avez du 05 décembre au 31 décembre 2022, soit à la bibliothèque de la Ferté-St-Aubin soit à la MASS !

Cette action est réalisée conjointement avec la ville de La Ferté-St-Aubin, la Croix Rouge, La Ferté-st-aubin en Transition et la MASS.

