Vide grenier de Saint Aubin La Ferté-Saint-Aubin, 17 septembre 2023, La Ferté-Saint-Aubin.

La Ferté-Saint-Aubin,Loiret

Vide grenier dans le quartier de Saint Aubin à la Ferté Saint Aubin aux portes de Sologne.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire



Flea market in the Saint Aubin district of La Ferté Saint Aubin at the gateway to Sologne

Rastro en el barrio de La Ferté Saint Aubin, a las puertas de Sologne

Flohmarkt im Viertel Saint Aubin in La Ferté Saint Aubin an den Toren der Sologne

Mise à jour le 2023-08-26 par ADRT45