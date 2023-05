Les Cocolympiades Rue du Général Leclerc, 13 mai 2023, La Ferté-Saint-Aubin.

Pour le grand retour de leur Garden Party, Le Cocorico Electro revient mi-mai pour ravir les Cocos & Cocottes avec un saut d’obstacle l’après-midi toutes les 30min et pour finir un DJ set ensoleillé le soir !

RDV au Château de La Ferté-Saint-Aubin aux Portes de Sologne pour un moment entre amis!.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 00:00:00. 16 EUR.

Rue du Général Leclerc

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire



For the great return of their Garden Party, Le Cocorico Electro comes back mid-May to delight the Cocos & Cocottes with a jump in the afternoon every 30min and to finish a sunny DJ set in the evening!

See you at the Château de La Ferté-Saint-Aubin at the Portes de Sologne for a moment with friends!

¡Para el gran regreso de su Garden Party, Le Cocorico Electro vuelve a mediados de mayo para deleitar a los Cocos & Cocottes con un salto por la tarde cada 30min y para terminar un soleado DJ set por la noche!

¡Nos vemos en el Château de La Ferté-Saint-Aubin en Portes de Sologne para pasar un rato entre amigos!

Für die große Rückkehr ihrer Gartenparty kehrt Le Cocorico Electro Mitte Mai zurück, um die Cocos und Cocottes zu begeistern. Nachmittags gibt es alle 30 Minuten ein Springreiten und abends ein sonniges DJ-Set!

Wir treffen uns im Schloss von La Ferté-Saint-Aubin an den Toren der Sologne, um einen Moment mit Freunden zu verbringen!

