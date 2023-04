Thé Dasnant La Ferté-Saint-Aubin Catégories d’Évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Loiret

Thé Dasnant, 30 avril 2023, La Ferté-Saint-Aubin . La Ferté-Saint-Aubin ,Loiret , Thé Dasnant Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin Loiret

2023-04-30 15:00:00 – 2023-04-30 18:00:00 La Ferté-Saint-Aubin

Loiret . La commune de la Ferté-Saint-Aubin accueille, fin avril, Jean-François Carcagno et son orchestre à l’occasion d’un thé dansant.

L’occasion pour les amoureux de danse de salon de montrer leur talent ou juste de profiter d’un après-midi dansant ! Thé dansant à La Ferté-Saint-Aubin aux Portes de Sologne fin avril. Ouvert à tous. +33 2 38 64 81 34 https://my.weezevent.com/jean-francois-carcagno-the-dansant La Ferté-Saint-Aubin

La Ferté-Saint-Aubin

dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Catégories d’Évènement: La Ferté-Saint-Aubin, Loiret Autres Lieu La Ferté-Saint-Aubin Adresse Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin Loiret Ville La Ferté-Saint-Aubin Departement Loiret Tarif Lieu Ville La Ferté-Saint-Aubin

La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la ferte-saint-aubin /

Thé Dasnant 2023-04-30 was last modified: by Thé Dasnant La Ferté-Saint-Aubin 30 avril 2023 La Ferté-Saint-Aubin Loiret Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin Loiret

La Ferté-Saint-Aubin Loiret