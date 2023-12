Rassemblement Autos & Motos Anciennes & de prestiges La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’Évènement: La ferte-saint-aubin Rassemblement Autos & Motos Anciennes & de prestiges La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin, 31 décembre 2023, La ferte-saint-aubin. Rassemblement Autos & Motos Anciennes & de prestiges Dimanche 31 décembre, 08h00 La Ferté-Saint-Aubin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-31T08:00:00+01:00 – 2023-12-31T12:00:00+01:00

Fin : 2023-12-31T08:00:00+01:00 – 2023-12-31T12:00:00+01:00 Le Club RN20 de la Ferté-Saint-Aubin vous invite à son rassemblement des Autos &Motos Anciennes & de prestige fin décembre, avec la présence d’un invité de marque : LE PÈRE NOËL!

Amateurs de voitures anciennes, vous êtes attendus !

