Malice de contes en musique La Ferté-Saint-Aubin, 16 décembre 2023 08:30

Spectacle unique nous replongeant dans l’univers magique des contes, découvrez « Malice de contes en musique » de la Cie Matulu!

Suivez l’histoire de deux amies poussées par la curiosité, qui rencontrent un lutin facétieux les poussant à mettre en musique les contes d’antan avec leur âme d’enfant.

Au fil des pages, les héros des contes rivalisent de malice pour réussir dans leurs entreprises les plus audacieuses. Et si le Chat botté réussissait à avaler tout rond l’ogre le plus méchant ? Et si un prince amoureux devenait Garçon porcher pour obtenir les baisers d’une princesse capricieuse ?

Clarinette, basson, tambourin, flûtes, accordéon et chant accompagnent chacun de ces contes enjoués.

Spectacle à partir de 4ans à apprécier en famille !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T09:30:00+01:00 – 2023-12-16T11:00:00+01:00

©Cie Matulu