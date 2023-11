Voyages Sonores La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin, 25 novembre 2023, La ferte-saint-aubin.

Samedi 25 novembre, 09h30, 13h00

Voyages Sonores avec Laure Champétinaud:

Le son offre la possibilité de déloger les imprégnations profondes qui ont besoin d’être mises en lumière (au-delà de notre espace/temps), qu’il s’agisse de croyances limitantes, de blessures, d’injonctions familiales ou encore de mémoires.

Confortablement installés, je vous accompagne dans un voyage à travers les sons du chant intuitif, du didgeridoo (instrument utilisé par les aborigènes lors de cérémonies), du tambour médecine, du violon, des bols chantants, de la shruti box…

Cet univers vibratoire, enveloppant et sécurisant, favorise l’ouverture à son espace (physique, émotionnel, énergétique, spirituel). C’est un massage cellulaire profond qui permet de décristalliser les énergies bloquées et de remettre en circulation son potentiel créatif.

La Ferté-Saint-Aubin
0238766327
bibliotheque@lafertesaintaubin.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T09:30:00+01:00 – 2023-11-25T10:15:00+01:00

2023-11-25T13:00:00+01:00 – 2023-11-25T14:30:00+01:00

Terrehappy-Soins de l’âme et du corps