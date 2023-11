Soirée zen et Bien-être au CUBE La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’Évènement: La ferte-saint-aubin Soirée zen et Bien-être au CUBE La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin, 24 novembre 2023, La ferte-saint-aubin. Soirée zen et Bien-être au CUBE Vendredi 24 novembre, 17h30 La Ferté-Saint-Aubin Voir https://www.lecube-lafertesaintaubin.fr/ Le CUBE vous offre une soirée Zen, Bien-être et Détente fin novembre 2023.

Profitez de massages et d’ateliers (sur réservation) : Hypnose Ericksonienne

Bien-être

Access Bars

Réflexologie plantaire

Relaxation olfactive

Femme enceinte

Stands Naturopathie & sophrologie (sur réservation)

Aqua Stretching

Aqua Pilates

Aqua sophro & femme enceinte

Le bassin sera à 32°C et un accès au sauna et Hammam est prévu !

2023-11-24T17:30:00+01:00 – 2023-11-24T21:00:00+01:00

