Passez un moment en famille grâce au spectacle musical « La fée Malapata » avec Camille Méchain et Virginie Donnart. Au plus profond de la forêt, Malapata réussira-t-elle à réparer son arbre maison? Avec quelques formules magiques bien placées, tout est possible!

Encore faudrait-il ne pas être trop maladroite…

Accompagnez-nous dans ce voyage musical, nous allons avoir besoin de vous ! Ce spectacle est accessible à partir de 3 mois !

Vous êtes attendus nombreux !

2023-11-04T09:30:00+01:00 – 2023-11-04T10:30:00+01:00

2023-11-04T09:30:00+01:00 – 2023-11-04T10:30:00+01:00

