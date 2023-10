Spectacle – Le Syndrome de l’infirmière La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin, 19 octobre 2023, La ferte-saint-aubin.

Spectacle – Le Syndrome de l’infirmière Jeudi 19 octobre, 20h00 La Ferté-Saint-Aubin

« Le syndrome de l’infirmière », la réalisatrice de ce spectacle et actrice principale Céline Gorget en parle : « Vous n’avez jamais connu votre enfance ? Et bien faites comme si vous aviez toujours dix ans, allez-y foncez ! C’est une histoire de redémarrage, de danseuse étoile et de carburateur. Un mélange explosif de candeur et de maturité.

Après plusieurs décennies à s’occuper uniquement des autres, comment tout remettre à plat : la famille, l’enfance, soi, la société, pour enfin s’organiser un audacieux début de nouvelle vie, délicieux et insensé, rien que pour sa pomme ?

C’est drôle, c’est fou, c’est idiot, c’est impertinent, c’est tendre, c’est illuminé, et ça fait du bien par où ça passe ».

Autrement dit, venez profiter d’un moment de déconnexion/reconnexion ensemble !

La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T20:00:00+02:00 – 2023-10-19T23:00:00+02:00

2023-10-19T20:00:00+02:00 – 2023-10-19T23:00:00+02:00

FMACEN045V50B9HI

CGorget / Stan