Portes Ouvertes – Miel 1991 Dimanche 24 septembre, 10h00 La Ferté-Saint-Aubin Voir https://miel-1991.fr/?fbclid=IwAR0aQwDyCQIuERVdt6afxPGL86eibKVCiB7QlCTGgwfbW-CtCjQzKQS91gE

Le GAEC Mérignan Miel 1991 vous accueille lors de ses Portes Ouvertes fin septembre !

De nombreuses animations sont prévues :

Visite de l’exploitation

Extraction et dégustation de Miel

Marché Paysan (Biscuiterie de Sologne, Truite de la Pisciculture Ollivier, Oeuf du Clos des Mauves, Fromage de la Chèvre d’ici, Vin du Clos Saint Fiacre, Savon de Dessine moi un savon et les escargots de Loiret Escargots)

Une restauration est prévue sur place. Vous pourrez faire votre choix entre le Burger de Truite par Truites Ollivier ou un barbecue au miel et une Buvette locale.

Passez un moment savoureux en compagnie de votre famille ou de vos amis à Miel 1991 !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

