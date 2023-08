Vide ton sac… de sport ! La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’Évènement: La ferte-saint-aubin Vide ton sac… de sport ! La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin, 2 septembre 2023, La ferte-saint-aubin. Vide ton sac… de sport ! Samedi 2 septembre, 10h00 La Ferté-Saint-Aubin Voir https://lfesa-transition.fr/contact/ Vous souhaitez vendre des articles de sport (vêtements ou accessoires) simplement ?

Venez participer à la première édition de la braderie « Vide ton sac… de sport! » organisée par l’association La Ferté en transition en apportant vos articles étiquetés avec le prix que vous voulez.

L’association se charge de la vente !

Vendre vos articles de sport n’aura jamais été aussi simple ! La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin [{« type »: « link », « value »: « https://lfesa-transition.fr/contact/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lfesa-transition.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T10:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:00:00+02:00

2023-09-02T10:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:00:00+02:00 FMACEN045V50AZCP LFéSA Détails Catégorie d’Évènement: La ferte-saint-aubin Autres Lieu La Ferté-Saint-Aubin Adresse La ferte-saint-aubin Ville La ferte-saint-aubin Lieu Ville La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin latitude longitude 47.72486;1.94085

La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la ferte-saint-aubin/