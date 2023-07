Vide-grenier estival La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’Évènement: La ferte-saint-aubin Vide-grenier estival La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin, 15 août 2023, La ferte-saint-aubin. Vide-grenier estival Mardi 15 août, 09h00 La Ferté-Saint-Aubin L’association Les Amis de la Fête organise leur célèbre vide-grenier du mois d’août sur les bords du Cosson, en mémoire de Roland !

Une restauration sur place est prévue.

Chineurs, chineuses, venez découvrir les articles proposés durant cette journée et repartez avec de véritables trésors !

Vous êtes attendus nombreux , que vous veniez en famille ou entre amis, il y en aura pour tous les goûts ! La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-15T09:00:00+02:00 – 2023-08-15T19:00:00+02:00

2023-08-15T09:00:00+02:00 – 2023-08-15T19:00:00+02:00 FMACEN045FS0015E Pixabay

