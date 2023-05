Run and Bike La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’Évènement: La Ferté-Saint-Aubin Run and Bike La Ferté-Saint-Aubin, 2 juillet 2023, La ferte-saint-aubin. Run and Bike Dimanche 2 juillet, 09h30 La Ferté-Saint-Aubin L’Association Indépendantes des Parents d’Elèves des Sablons organise en partenariat ProTiming un Run and Bike début Juillet.

Plusieurs parcours vous sont proposés, pour les enfants de 7 à 15 ans et pour les 16 ans et +.

Le foodtruck de l’Antre des Gourmets sera présent également pour que vous puissiez vous restaurer !

Les sportifs, vous êtes attendus !

2023-07-02T09:30:00+02:00 – 2023-07-02T16:00:00+02:00

2023-07-02T09:30:00+02:00 – 2023-07-02T16:00:00+02:00

