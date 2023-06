Flux: Danses en transmission La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’Évènement: La ferte-saint-aubin Flux: Danses en transmission La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin, 17 juin 2023, La ferte-saint-aubin. Flux: Danses en transmission 17 et 18 juin La Ferté-Saint-Aubin Voir https://www.ajalfa.fr/le-spectacle/les-r%C3%A9servations/?fbclid=IwAR1_dPNN7RznRUQQZ-Ty00D3AToHJYYvBZAEFiVRyU6f6lPLv_5BhQG7YRI L’AJALFA a le plaisir de vous présenter leur spectacle de danse qui se tiendra mi-juin 2023! « Flux : danses en transmission » pour deux représentations.

Réservez vos places et passez un moment artistique et dansant en famille.

Ils ont hâte de vous présenter le résultat de leur travail ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T20:30:00+02:00 – 2023-06-17T23:00:00+02:00

