Escape Swim La Ferté-Saint-Aubin, 14 mai 2023, La ferte-saint-aubin. Escape Swim Dimanche 14 mai, 09h30, 14h00 La Ferté-Saint-Aubin Voir https://www.lecube-lafertesaintaubin.fr/escape-swim%C2%B3/ Le CUBE organise mi-mai un jeu familial par équipe ou le sens de l’observation, la logique et quelques habiletés motrices vous aideront à résoudre, peut-être, toutes les énigmes !

Participez à leur Escape Swim en équipe de 5 maximum sur réservation pour un prix par équipe.

Résolvez les énigmes et passez un bon moment amusant en famille ou entre amis !

2023-05-14T09:30:00+02:00 – 2023-05-14T11:30:00+02:00

2023-05-14T14:00:00+02:00 – 2023-05-14T17:00:00+02:00 FMACEN045V50A2Z3 Le CUBE

