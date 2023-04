Les Cocolympiades La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Les Cocolympiades La Ferté-Saint-Aubin, 13 mai 2023, La ferte-saint-aubin. Les Cocolympiades Samedi 13 mai, 16h00 La Ferté-Saint-Aubin Voir https://www.cocorico-electro.fr/cocolympiades/ Pour le grand retour de leurs Garden Party, Le Cocorico Electro revient mi-mai avec une programmation pensée pour nos Cocos & Cocottes ! Prêt pour cette Garden Party de folie ?

RDV mai prochain, pour une course à obstacles de 3km au cœur du parc du Château de La Ferté saint Aubin, suivie d’un DJ set ensoleillé !

Olympiades l’après-midi : Enfile ton plus beau déguisement !

Petit échauffement pour te détendre les plumes

Départs par horaires : 16h, 16h30 …

On garde la surprise, mais on a corsé un peu les 3km de course avec des obstacles

Village d’arrivée : foodtruck, activité chill, musique …

Set électro (LUMBERJACK, François Call et A-Dry)

Foodtruck avec un petit air de barbecue

Buvette des Garden !

Réservez vos places sur les différents sites à votre disposition !

