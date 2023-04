Fête de printemps La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’Évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Fête de printemps La Ferté-Saint-Aubin, 7 mai 2023, La ferte-saint-aubin. Fête de printemps Dimanche 7 mai, 07h00 La Ferté-Saint-Aubin Le Comité des Fêtes de La Ferté-Saint-Aubin vous invite à sa traditionnelle fête de Printemps début mai.

Cette manifestation réunie un vide-grenier réservé aux particuliers en tant qu’exposants( accueil des exposants à 5h), un fête foraine, des animations musicales et associatives, un pôle restauration et buvette et des crêpes bretonnes sucrée de l’association « Tel est ton Combat ».

Pour passer une journée festive en famille ou entre amis, n’hésitez pas à assister à cette fête de Printemps ! La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin [{« type »: « email », « value »: « cdflafertesaintaubin@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T07:00:00+02:00 – 2023-05-07T19:00:00+02:00

2023-05-07T07:00:00+02:00 – 2023-05-07T19:00:00+02:00 FMACEN045V50A01O Comtié des Fêtes LFSA

Détails Catégorie d’Évènement: La Ferté-Saint-Aubin Autres Lieu La Ferté-Saint-Aubin Adresse La ferte-saint-aubin Ville La ferte-saint-aubin Lieu Ville La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin

La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la ferte-saint-aubin/

Fête de printemps La Ferté-Saint-Aubin 2023-05-07 was last modified: by Fête de printemps La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin 7 mai 2023 La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin

La ferte-saint-aubin