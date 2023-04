Pâques au CUBE La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’Évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Pâques au CUBE La Ferté-Saint-Aubin, 10 avril 2023, La ferte-saint-aubin. Pâques au CUBE Lundi 10 avril, 10h00 La Ferté-Saint-Aubin Voir https://www.lecube-lafertesaintaubin.fr/ Afin de Célébrer Pâques, le CUBE ouvre exceptionnellement ses portes début avril !

Venez profiter d’un moment en famille ou entre amis dans le Complexe aquatique des Portes de Sologne.

Des œufs attendront les gourmands. La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin [{« type »: « phone », « value »: « 0238251505 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lecube-lafertesaintaubin.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « lecube@ccportesdesologne.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-10T10:00:00+02:00 – 2023-04-10T13:00:00+02:00

2023-04-10T10:00:00+02:00 – 2023-04-10T13:00:00+02:00 FMACEN045V50A0SV Le CUBE

Détails Catégorie d’Évènement: La Ferté-Saint-Aubin Autres Lieu La Ferté-Saint-Aubin Adresse La ferte-saint-aubin Ville La ferte-saint-aubin Lieu Ville La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin

La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la ferte-saint-aubin/

Pâques au CUBE La Ferté-Saint-Aubin 2023-04-10 was last modified: by Pâques au CUBE La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin 10 avril 2023 La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin

La ferte-saint-aubin