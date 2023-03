Job Dating La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’Évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Job Dating La Ferté-Saint-Aubin, 1 avril 2023, La ferte-saint-aubin. Job Dating Samedi 1 avril, 09h30 La Ferté-Saint-Aubin AHSAP et l’ASAD organisent leur 2ème édition de Job Dating à La Ferté-Saint-Aubin pour du service d’aide à domicile, du service de soins infirmiers à domicile et pour un établissement hébergement pour personnes âgées dépendants.

Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à participer à ce job dating au mois d’avril 2023. La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin [{« type »: « phone », « value »: « 0238418620 »}, {« type »: « email », « value »: « eprieur@aubiniere.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

