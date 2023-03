Salon de la Fête et du Mariage La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’Évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Salon de la Fête et du Mariage La Ferté-Saint-Aubin, 1 avril 2023, La ferte-saint-aubin. Salon de la Fête et du Mariage 1 et 2 avril La Ferté-Saint-Aubin Voir https://www.le-geant-de-la-fete.com/ Le Géant de la Fête organise un Salon de la Fête et du Mariage début Avril dans son magasin. Vous trouverez à cette occasion tout ce dont vous avez besoin pour organiser vos événements. Des animations et une restauration sur place sont prévus pour l’occasion.

Vous pourrez bénéficier de -20% en bon d’achat sur tout le magasin selon conditions en magasin.

Profitez de ce salon pour découvrir ou redécouvrir les essentiels et les nouveauté pour organiser vos événements!

2023-04-01T09:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

