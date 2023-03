Soirée Aqua La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’Évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Soirée Aqua La Ferté-Saint-Aubin, 31 mars 2023, La ferte-saint-aubin. Soirée Aqua Vendredi 31 mars, 18h00 La Ferté-Saint-Aubin Voir https://www.lecube-lafertesaintaubin.fr/soiree-aqua-le-vendredi-31-mars/ Le Complexe Aquatique des Portes de Sologne, Le CUBE, organise fin mars une soirée aqua en libre accès fin mars pour tout le monde à partir de 16 ans.

Participez à une animation sportive non-stop autour de l’aquagym et de l’aquabike avec un accès intégral sur l’ensemble du Complexe (Espace aquatique & Espace Balnéo).

RDV au CUBE pour un moment sportif et détente !

2023-03-31T18:00:00+02:00 – 2023-03-31T20:00:00+02:00

FMACEN045V509XLQ Le CUBE

