Concours CSO – Derby Cross La Ferté-Saint-Aubin, 24 mars 2023, La ferte-saint-aubin. Concours CSO – Derby Cross 24 – 26 mars La Ferté-Saint-Aubin Le Poney Club Vinauger organise fin mars un concours CSO et Derby Cross. Ce concours est ouvert aux professionnels, aux amateurs, aux cycle libre, etc. N’hésitez pas à participer à cet événement à l’entrée gratuite !

Une buvette sera installée sur place.

