Les 25 et 26 Février 2023, à La Ferté-Saint-Aubin , Ana & Anthony NEO vous invite à leur spectacle « MANIFEST ». Un spectacle de Magie et de Grandes Illusions!

Ana & Anthony NEO vous présente « MANIFEST » un spectacle de grandes illusions rythmé, moderne et dynamique.

La grande illusion est l’art magique le plus spectaculaire au monde.

Ana & Anthony poussent les limites de ce classique dans leur show, ils s’approprient l’art et le présentent comme un film

d’action !

Venez découvrir ce spectacle hors normes les 25 et 26 février 2023 à l’Espace Madeleine Sologne à La Ferté-Saint-Aubin !



LFSA