Comédie Musicale Oliver Twist La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Comédie Musicale Oliver Twist La Ferté-Saint-Aubin, 28 janvier 2023, La ferte-saint-aubin. Comédie Musicale Oliver Twist Samedi 28 janvier 2023, 14h00, 19h30 La Ferté-Saint-Aubin La chorale Ménestrellia vous invite à sa comédie Musicale « Oliver Twist » le samedi 28 Janvier 2023 à L’espace Madeleine Sologne à La Ferté-Saint-Aubin. La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin Vous êtes invités à assister à la comédie musicale Oliver Twist réalisée par la chorale Ménestrellia samedi 28 Janvier 2023 !

Le RDV est à l’Espace Madeleine Sologne à La Ferté-Saint-Aubin à 15h et à 20h30. (Re)découvrez cette comédie musicale sous un jour nouveau grâce à la metteuse en scène Christelle POUSSIER, au directeur musical Jean-Claude CHEVILLON et aux décors de Denis TREMAULT! La vente des billets s’effectue dans plusieurs points de vente : Ménestreau-en-Villette : Boulangerie Aux Délices de Gwen et Benoît

Marcilly-en-Villette : Bar-Tabac Au Ventre Jaune

La Ferté-St-Aubin : Libraire-Salon de Thé La Tasse d’Encre et chez Cali Nous

Espace Madeleine Sologne le jour du spectacle RDV le 28 janvier 2023 pour un moment chantant !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T14:00:00+01:00

2023-01-28T22:00:00+01:00 MENESTRELLIA

Détails Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin Autres Lieu La Ferté-Saint-Aubin Adresse La ferte-saint-aubin Ville La ferte-saint-aubin lieuville La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin

La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ferte-saint-aubin/

Comédie Musicale Oliver Twist La Ferté-Saint-Aubin 2023-01-28 was last modified: by Comédie Musicale Oliver Twist La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin 28 janvier 2023 La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin

La ferte-saint-aubin