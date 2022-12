Don de Sang sur RDV La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Voir https://dondesang.efs.sante.fr/

L’EFS a besoin de vous ! Donnez votre sang le Mercredi 11 Janvier 2023 à l’Espace Madeleine Sologne à La Ferté-Saint-Aubin entre 15h30 et 19h30. Le don de sang s’effectue sur RDV, vous êtes donc e… La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin L’EFS a besoin de vous !

Donnez votre sang le Mercredi 11 Janvier 2023 à l’Espace Madeleine Sologne à La Ferté-Saint-Aubin entre 15h30 et 19h30.

Le don de sang s’effectue sur RDV, vous êtes donc encouragés à prendre RDV et à venir muni de votre pièce d’identité.

