La Belle au Bois Flippant, comédie musicale ESPACE MADELEINE SOLOGNE, 30 octobre 2021 15:00, La Ferté-Saint-Aubin.

Samedi 30 octobre, 15h00, 20h30 Sur place 4 et 8 euros http://troupelairdutemps.fr, troupelairdutemps@gmail.com

comédie musicale

L’Air du Temps est de retour !

« Ils ont tué nos contes de fées ! Vengeance !»

Houlà, mais que se passe-t-il pour que tout un petit monde se trouve dans cet état d’esprit si sombre et agressif ?

Le phénomène s’est accentué peu à peu depuis quelques années, les enfants n’ont plus les mêmes goûts, les mêmes jeux, les mêmes envies. Résultat, oubliés les jolis contes de fées, les beaux héros, les gentilles princesses… Mais, un personnage imaginaire peut-il disparaitre à jamais ? C’est ce que La troupe L’Air du Temps vous invite à découvrir dans sa nouvelle comédie musicale méchamment drôle : La Belle au Bois Flippant !

Dans un grand décor entièrement imaginé et construit par la troupe, venez frissonner joyeusement au grès de titres dans tous les styles, même les plus inattendus, complètement réécris pour ce spectacle imprégné de l’esprit d’Halloween ! Du Rock, des ballades, du métal, du jazzy, de lugubre, du guilleret… il y en aura pour tout le monde ! Mais attention, êtes-vous prêts pour ce grand voyage dans l’au-delà ? Une bouffée de « bonne humeur noire » dans cette période si compliquée que la troupe espère passer en votre compagnie ! Nous sommes si heureux de vous retrouver, vous nous avez manqué !

Même si ce spectacle est un divertissement familial (et plutôt burlesque), les bruitages, maquillages et surprises pourraient effrayer les plus petits, que nous conseillons donc aux parents de garder près d’eux.

2 séances à l’Espace Madeleine Sologne, le 30 octobre 2021, à 15h00 et 20h30.

Tarif : adultes 8€, enfants jusqu’à 12ans 4€. Mesures sanitaires appliquées selon des consignes gouvernementales en vigueur.

Billetterie en ligne et informations : troupelairdutemps.fr

Vente de place salle Foch (à côté de l’EMS) tous les vendredis soir d’octobre de 19h00 à 20h30 salle Foch.

Vente de billets avant chaque séance sur place (en fonction des disponibilités et jauges de la salle)

ESPACE MADELEINE SOLOGNE 45240 La Ferté Saint Aubin 45240 La Ferté-Saint-Aubin Loiret

