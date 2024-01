Grande Soirée Karaoké La Ferté-Saint-Aubin, samedi 17 février 2024.

Grande Soirée Karaoké La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:00:00

fin : 2024-02-17

Soirée Karaoké avec animations dansantes et blinds test musicaux avec cadeaux à gagner.

sur place restauration rapide buvette et planches mixtes à partager.

Soirée Karaoké avec animations dansantes et blinds test musicaux avec cadeaux à gagner.

sur place restauration rapide buvette et planches mixtes à partager.

8 EUR.

Place de la Gare

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire



L’événement Grande Soirée Karaoké La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2024-01-19 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN