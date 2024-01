Théâtre – Arrêtez vos salades ! La Ferté-Saint-Aubin, samedi 3 février 2024.

Théâtre – Arrêtez vos salades ! La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03

Pièce en 2 actes d’Olivier Tourancheau

Philippe et Sylviane, propriétaires d’un élevage de chevaux de courses, s’apprêtent à recevoir les

futurs beaux parents de leur fille pour préparer le mariage précipité des jeunes. Mais ils ne se

doutent pas qu’ils vont tomber sur des invités végétariens qui détestent les courses de chevaux et la

chasse ! Ils ne se doutent pas qu’ils vont être obligés de déguiser Cricri, leur acheteur de chevaux,

en indigène ! Ils ne se doutent pas que Bubu va à nouveau enchaîner les bêtises ! Bref, ils ne se

doutent pas que l’avalanche de mensonges va les précipiter dans un ravin qu’on appelle… Le

ravin du rire !

10 EUR.

Place de la Gare

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire



