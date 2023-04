Conférence « Les entreprises du bois et l’industrie de la chaussure à La Ferté-Macé (1850-2000) » médiathèque La Ferté Macé Catégories d’Évènement: La Ferté-Macé

Conférence « Les entreprises du bois et l’industrie de la chaussure à La Ferté-Macé (1850-2000) » médiathèque, 10 juin 2023, La Ferté Macé. Du sabot à la chaussure en passant par la galoche, conférence de Michel Louvel.

Public adulte

Gratuit – accès libre – dans la limite des places disponibles.

From the clog to the shoe through the galoche, lecture by Michel Louvel.

Adult public

Free of charge – free access ? subject to availability Del zueco al zapato pasando por el galoche, conferencia de Michel Louvel.

Público adulto

Gratuito – acceso libre ? sujeto a disponibilidad Vom Holzschuh über die Galosche zum Schuh, Vortrag von Michel Louvel.

Publikum für Erwachsene

