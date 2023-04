Rendez-vous aux jardins – Le jardin Bleuenn 35 Rue Martin Luther King, 3 juin 2023, La Ferté Macé.

Plus de 500 variétés de plantes et d’arbustes prospèrent sur à peine 1000 m2.

Bleuets des champs, coquelicots, qui sont des fleurs dites paysannes côtoient sans problème les plantes royales dont des rosiers anglais.

Une trentaine de clématites grimpant dans les arbres contribuent au décor de ce lieu de vie, où il fait bon de s’attarder.

De nombreuses espèces pour une belle découverte !

ouvert ce week-end au profit du jardin thérapeutique de Baclesse (participation libre avec un minimum de 2 €).

Samedi 2023-06-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-04 18:00:00. .

35 Rue Martin Luther King le jardin Bleuenn

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie



More than 500 varieties of plants and shrubs thrive on just 1000 m2.

Cornflowers and poppies, which are known as peasant flowers, sit alongside royal plants, including English roses.

About thirty clematis climbing in the trees contribute to the decoration of this place of life, where it is good to linger.

Many species for a beautiful discovery!

open this weekend for the benefit of the Baclesse therapeutic garden (free participation with a minimum of 2 ?)

En apenas 1.000 m2 crecen más de 500 variedades de plantas y arbustos.

Los acianos de campo y las amapolas, conocidas como flores campesinas, conviven con plantas reales, incluidas las rosas inglesas.

Una treintena de clemátides trepando por los árboles contribuyen a la decoración de este lugar de vida, donde da gusto detenerse.

¡Muchas especies para un bello descubrimiento!

abierto este fin de semana a beneficio del jardín terapéutico Baclesse (participación gratuita con un mínimo de 2€)

Auf knapp 1000 m2 gedeihen mehr als 500 verschiedene Pflanzen und Sträucher.

Kornblumen, Mohnblumen, die sogenannten Bauernblumen, stehen problemlos neben königlichen Pflanzen, darunter englische Rosen.

Etwa 30 Clematis, die in den Bäumen klettern, tragen zum Dekor dieses Lebensraums bei, in dem man gerne verweilt.

Zahlreiche Arten für eine schöne Entdeckung!

dieses Wochenende zugunsten des therapeutischen Gartens von Baclesse geöffnet (freie Teilnahme mit einem Mindestbetrag von 2 ?)

Mise à jour le 2023-04-11 par Flers agglo